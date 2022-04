Liga-Schlager Salzburg - Rapid wird in Afrika übertragen

Das Schlagerspiel zwischen Serienmeister Salzburg und Rekordmeister Rapid Wien können heute auch Fußballfans aus Afrika verfolgen. In sämtlichen Ländern südlich der Sahara wird das Match via Livestream übertragen. Mattscheibe ist nur in Marokko, Tunesien, Algerien, Lybien, Ägypten und in der Westsahara.

Red Bull Salzburg hat sich die Lizenz für Livestream-Übertragungen gesichert, vor allem mit dem Hintergrund, dass zahlreiche Spieler aus Afrika beim Rekordmeister unter Vertrag stehen. In 48 der 54 afrikanischen Staaten könne die Partie verfolgt werden, heißt es in einer Aussendung.