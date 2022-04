Vor dem Hit Salzburg - Rapid: Reisende soll man nicht aufhalten

Um 17 Uhr startet Rapid am Sonntag den nächsten Versuch. Mittlerweile sind es acht Duelle in Folge, die in Salzburg mit Niederlagen endeten. „Über die Favoritenrolle müssen wir nicht reden“, weiß Rapid-Trainer Ferdinand Feldhofer. Mehr zu erzählen gibt es über die ungewöhnliche Spielvorbereitung der beiden Vereine mit den meisten Teameinberufungen.

In Hütteldorf wurde ein Vereinsrekord aufgestellt: Elf Spieler, die bei den Profis trainieren, bekamen Einberufungen. Auf „nur“ zwei A-Teamspieler (Grüll, Petrovic) folgten sieben U-21-Kicker (Hedl, Demir, Aiwu, Moormann, Zimmermann, Auer, Oswald) sowie zwei künftige U-19-EM-Starter (Querfeld und Tormann Orgler, der aber Corona bekam).