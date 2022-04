Überraschung: Eine Stunde lang ist Rapid besser als Salzburg

Rapid geht als Tabellenführer in den Sonntags-Hit gegen Salzburg. Klingt komisch, ist aber so. Zumindest wenn man die „Ein-Stunden-Tabelle“ ansieht, also alle Spiele nach der 60. Minute abgepfiffen hätte. Liga-Dominator Salzburg liegt in dieser Wertung nur auf Rang vier, acht Punkte hinter den Wienern.

Ganz anders sieht es in der Tabelle der letzten halben Stunde aus. Da führen die Bullen überlegen, während Rapid nur Platz neun bekleiden – 29 Punkte dahinter.