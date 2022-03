Nach Fodas Abschied als Teamchef: Quo vadis, ÖFB?

Rund um diese Fragen dreht sich die 78. Episode der KURIER-Nachspielzeit - mit der Analyse von Sportredakteur Andreas Heidenreich, Wortmeldungen von Ex-Teamchef Franco Foda, ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel, dem dänischen Frauen-Nationalteam-Trainer Lars Søndergaard und dem Leiter der Trainerausbildung in Österreich, Dominik Thalhammer.

Diese Woche findet außerdem die Auslosung der Gruppen für die WM in Katar statt. Mehr über die politischen Hintergründe des Turniers: zu hören in Folge #59 WM in Katar: Ausbeutung, Zensur, Korruption.