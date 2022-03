Fußball live: So steht es bei Österreich gegen Schottland

Es ist Franco Fodas 48. und letztes Länderspiel als österreichischer Fußball-Teamchef. Die Nationalspieler wollen dem Deutschen um 20.45 Uhr gegen Schottland nach viereinhalb Jahren im Amt einen würdigen Abschied bereiten und sich selbst für das Aus im WM-Play-off in Wales (1:2) ein bisschen rehabilitieren. Gegen die Schotten hatte es im September in der WM-Qualifikation eine 0:1-Heimniederlage gesetzt.

Das Tor dürfte statt Heinz Lindner, der am Montagabend wie Ersatzstürmer Michael Gregoritsch wegen leichter Erkältungssymptome das Abschlusstraining verpasste, Daniel Bachmann hüten. Als Linksverteidiger ersetzt Andreas Ulmer den abgereisten David Alaba. Im Mittelfeld-Zentrum könnte anstelle von Xaver Schlager oder des zur U21 abgestellten Nicolas Seiwald Routinier Stefan Ilsanker zum Zug kommen. In der Offensive scheint Rapids Marco Grüll eine Option. Als Stoßstürmer könnte Sasa Kalajdzic statt Marko Arnautovic starten. „Man wird sehen, welcher Spieler morgen wieder in der Verfassung ist, zu spielen“, sagte Foda.

Einen Fixplatz hat Aleksandar Dragovic. Der Innenverteidiger absolviert gegen die Schotten sein 100. Länderspiel, will Foda einen gebührenden Abschied bereiten.