KURIER-Noten: Brechstangen-Joker Gregoritsch war Österreichs Bester

4 Daniel Bachmann

Nur einmal wirklich gefragt, und dann nicht da: Beim 0:1 schätzte er den Ball falsch ein und irrte herum.

3 Stefan Ilsanker

Unauffällig, aber in der Defensive sauber. An ihm lag’s nicht, dem Spiel der Österreicher hätte aber an seiner statt ein zusätzlicher Mittelfeldspieler gutgetan.