Play-off: Portugal und Polen fahren zur WM nach Katar

Portugal und Polen haben sich für die Winter-Fußball-WM 2022 in Katar qualifiziert. Die Portugiesen setzten sich im Play-off-Finale gegen Italien-Bezwinger Nordmazedonien souverän mit 2:0 durch. Manchester-United-Star Bruno Fernandes erzielte beide Treffer (32., 65.). Polen bezwang Schweden ebenfalls mit 2:0. Durch Tore von Robert Lewandowski (50./Elfmeter) und Piotr Zielinski (72.) buchten die effizienteren Polen ihre vierte Teilnahme an einem Großturnier in Folge.

Wales gegen Schottland/Ukraine

Das 13. und letzte Ticket des Europa-Verbandes für die von 21. November bis 18. Dezember stattfindende Endrunde wird erst im Juni vergeben. Österreich-Bezwinger Wales trifft dann auf den Sieger zwischen Schottland und Ukraine. Nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine wurde die Partie verschoben.

Portugal war durch das späte 1:0 der Nordmazedonier in Palermo gewarnt gewesen. Im ausverkauften Estadio do Dragao trat der EM-Gegner Österreichs erneut gefällig auf, vor allem neutralisierten die "Füchse" den Favoriten eine halbe Stunde lang fast komplett. Dann aber leistete sich Kapitän Stefan Ristovski einen Querpass direkt in die Füße von Bruno Fernandes, der nach einem Doppelpass mit Ronaldo zur Führung einschoss (32.).