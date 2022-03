Finanzieller Frust statt Fußball-Lust beim ÖFB

Fehlende Ticketeinnahmen

Besonders aber betrifft es den Ticket-Verkauf für die Heimländerspiele. In guten Jahren nahm der ÖFB pro Spielzeit allein fünf bis sechs Millionen Euro brutto ein. Ein volles Ernst-Happel-Stadion bringt rund 1,3 Millionen Euro brutto.

Hätte sich Österreich in Wales durchgesetzt, wäre die WM-Hoffnung zumindest bis Juni aufrecht geblieben. Allein in diesem Sommermonat hätte man das finale Spiel um die Endrunde in Wien in einem wohl vollen Stadion bestritten, dazu noch zwei weitere Heimspiele im Rahmen der Nations League.

Der sportliche Misserfolg kommt für den Verband zur absoluten Unzeit. Denn auch er leidet wie die Vereine unter Corona und den Geisterspielen der letzten zwei Jahre, in denen man maximal TV-Partner und bestehende Sponsoren bedienen konnte, um aufrechte Verträge zu erfüllen. Ansonsten zahlte man bei fast jeder Partie drauf.