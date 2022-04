Feldhofer nach Rapid-Pleite: "Muss Sturm zu Platz zwei gratulieren"

Ilzer war vor allem erleichtert. "Wir haben eine Menge zu tun gehabt, Rapid hat vor allem die Anfangsphase beherrscht. Aber die Führung hat das Spiel in unserer Richtung gebracht", sagt Ilzer nach Sturms vierten Sieg in Serie. "Auch, wenn Rapid überlegen war, haben wir kaum etwas zugelassen." Dass Torschütze Höjlund nach dem Match eine etwas provokante Geste Richtung Rapid-Anhang machte, stört Ilzer ein wenig. "Das war nicht notwendig, aber er lebt eben diese Emotionen."

Nächstes Sonntag geht es in Hütteldorf weiter, am Sonntag spielt Sturm in Wien. Und die Personalprobleme werden sich für Feldhofer nicht so rasch lösen. Im Gegenteil: Auer und Wimmer fehlen aufgrund von Sperren.