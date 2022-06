Rapid erweitert mit Michael Hatz das Präsidium

Ex-Rapid-Spieler Michael Hatz wird am Montag ins Präsidium des SK Rapid kooptiert. Der jetzt 51-jährige schaffte 1996 als erst vierter Österreicher den Sprung in die italienische Serie A. Derzeit ist er in der Sportabteilung des Landes Niederösterreich tätig.

„Schon als kleiner Bub hat mich der Rapid-Geist gepackt und ich hatte dann über Jahre das große Privileg diesem großem Traditionsverein als Spieler zu dienen. Ich bin meinem Klub seither immer eng verbunden geblieben."