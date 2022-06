Teamchefin Irene Fuhrmann: „Für uns hat die Masseurin gewaschen“

Wie zeigt sich das?

Durch die Entwicklung im Frauenfußball sind für die Jungen manche Dinge schon selbstverständlich, die es für die Arrivierten nicht waren. So kann Sarah Zadrazil erzählen, dass sie nur jeden dritten Tag eine neue Trainingswäsche bekommen hat und sie ihre nach dem Training selbst im Waschbecken durchgewaschen hat. Oder mir hat nicht gefallen, dass nach dem Training Plastikflaschen auf dem Platz zurückgelassen worden sind. Das haben die gestandenen Spielerinnen auch so gesehen und es den anderen weiter gegeben. Darauf wird jetzt wieder geachtet.

Erzählen Sie ein Schmankerl aus Ihrer Zeit als Team-Spielerin?

Was mir dabei gleich einfällt: Wir mussten unsere eigenen Stutzen zum Training mitnehmen. Die Bayern-Spielerinnen haben mit ihren roten trainiert, die Innsbruckerin mit grünen, ich mit schwarzen. Das war ein bunter Haufen, und die Masseurin hat auch die Wäsche für alle gewaschen, da gab es keinen Zeugwart.

Da ist es ein Quantensprung, wie professionell es jetzt punkto Betreuer zugeht. Zwei Co-Trainer, Torfrautrainer, Athletiktrainer, Spielanalyst, Sportwissenschafter, Arzt, Physios, Zeugwart, Koch, Sportpsychologin, Betreuung für Presse, Social Media. Das werden fast 20 Personen nur im Umfeld mit sein.

Ich finde es toll, dass der ÖFB die Rahmenbedingungen an die der Männer angeglichen hat. Aber wir wollen das Betreuerteam dennoch so klein wie möglich halten, damit der Apparat nicht ausufert, die Kommunikationswege kurz bleiben, um schnell reagieren zu können und das Umfeld ein vertrautes ist.

Sie haben schon 2017 die Vorbereitung auf eine EM erlebt. Was ist nach fünf Jahren anders, außer dass Sie die Chefin sind?

Vor fünf Jahren war die öffentliche Aufmerksamkeit bei weitem nicht so groß. Das hat sicherlich damit zu tun, dass wir bei der letzten EM ins Semifinale gekommen sind. Ich glaube aber, dass das Interesse so groß ist, weil wir das Auftaktspiel gegen Veranstalter und EM-Mitfavorit England im ausverkauften Old-Trafford-Stadion in Manchester spielen.