ÖFB-Trainerin Fuhrmann: "Männer zu trainieren, hätte seinen Reiz"

Als solche sind Sie auch neue Wege beim Personal gegangen. Haben Stefanie Enzinger zurück und einige junge Spielerinnen neu ins Team geholt.

Enzinger kann uns mit ihrer Robustheit und ihrem Kopfballspiel helfen. Und der Umbruch kommt unweigerlich. Jetzt lernen einige Talente das Team kennen und können dabei mit ihren ehemaligen Idolen trainieren.

Sie haben auch den Spielstil geändert.

Defensiv müssen wir natürlich weiterhin gut stehen und leidenschaftlich verteidigen, aber wir wollen auch offensiv befreiter aufspielen. Gegen schwächere Gegner haben wir schon eine gute Konstanz. Es hat aber ein bisschen gedauert, bis wir den Mut dazu entwickelt haben, um zu versuchen, auch mit den Großen mitzuspielen.

So wie bei der knappen Niederlage in der WM-Qualifikation gegen England?

Da haben wir uns sogar zwei Topchancen erarbeitet. Wir haben aber gesehen, dass das vor allem körperlich ein anderes Niveau ist. England hat eine ganz andere Qualität und Breite an Spielerinnen.

Die Quartiersuche für die EM in England ist diesmal nicht so einfach. Warum ist sie so heikel?

Vor der EM in den Niederlanden haben wir lange gesucht und etwas Großartiges gefunden. Der Trainingsplatz war gleich neben dem Hotel, was sehr gut war. Im Bereich der Hotellerie sind wir in Österreich höhere Standards gewohnt, als das in England der Fall ist. Sicher ist, dass ich nicht zu hundert Prozent zufrieden sein werde. Den meisten Nationen geht es ähnlich, weshalb die Frist für die Quartiersuche seitens der UEFA verlängert wurde.