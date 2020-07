ÖFB-Teamchefin Fuhrmann: "Ich bin nicht so der Party-Typ"

Nach einem Jahr als Assistentin von Teamchef Thalhammer wird Maria Wolf das A-Team wohl verlassen. Die 39-Jährige war in Österreich die erste Frau, die ein Männer-A-Team trainiert hat, 2014 in Obritz, in der 1. Klasse Niederösterreich. Frauen als Trainerinnen einer Männermannschaft sind auch international mehr als rar gesät, je höher die Liga, desto rarer.

Chan Yuen-ting coachte mit nur 27 Jahren im Jahr 2016 als erste Frau überhaupt einen Klub in der höchsten Spielklasse zum Meisterschaftssieg – den Hongkonger Eastern SC.

Die Äthiopierin Meseret Manni führte schon im Jahr 2015 den Männerklub Dire-Dawa Kenema als Trainerin in die höchste Spielklasse.

In Sierra Leone sorgte im Dezember 2019 Victoria Conteh für Schlagzeilen: Die ehemalige U-20-Trainerin der Frauen wurde mit 45 Jahren Chefcoach in der ersten Männerliga bei den East End Tigers.

Corinne Diacre trainierte ab 2014 den französischen Zweitligisten Clermont Foot und wurde von France Football als bester Zweitligatrainer ausgezeichnet. Nach drei Jahren wurde sie 2017 Teamchefin des französischen Frauen-Nationalteams.

Die heute 31-jährige Imke Wübbenhorst wurde 2018 bei Cloppenburg zur ersten Frau, die eine Männermannschaft in der deutschen fünften Liga, trainierte. Im April übernahm sie bei den Sportfreunden Lotte, in der vierthöchsten Liga. Wo sie sich in drei Jahren sieht? „Mit dem Babybauch am Spielfeldrand der 3. Liga. Auf dem Sprung in die zweite. Das wäre cool.“

Die 41-jährige Inka Grings übernahm in der vierten Liga den Männerklub von Straelen. Die zweifache Europameisterin legte nach Ab- und Wiederaufstieg im Juni 2020 ihr Amt zurück.

Die 45-jährige Ex-Kickerin Patrizia Panico ist Teamchefin der italienischen U-16-Burschen-Nationalmannschaft.