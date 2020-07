Historisch: Der ÖFB macht erstmals eine Frau zur Teamchefin

Dieser hatte die Wienerin 2017 als seine Assistentin in den Betreuerstab geholt, um das Frauen-Nationalteam auf die EM vorzubereiten. Bei der Endrunde in den Niederlanden wurden die Österreicherinnen bei der ersten Teilnahme an einem großen Turnier sensationell Dritte.

"Für mich ist es ein sehr emotionaler Tag, weil ich die Entwicklung des Frauenfußballs seit 20 Jahren miterlebe. Mit dieser Verantwortung werde ich sehr sorgsam und gewissenhaft umgehen", so Fuhrmann bei ihrer Vorstellung. Vom Team habe sie bereits viele positive Rückmeldungen bekommen, sie fühle sich bereit für die Aufgabe: "Es war kein Schnellschuss, war wohl überlegt."