ÖFB-Frauen mutig, aber glücklos bei der WM-Generalprobe

ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann nahm am Samstag gegenüber dem Auftritt in Nordirland nur eine Veränderung vor, Maria Plattner bekam gegenüber Marie-Therese Höbinger den Vorzug. Wie erhofft mutig starteten die Gäste mit einer 4-3-3-Formation in der Offensive, die in der Defensive zum 4-5-1 wurde, in die Partie. Die Engländerinnen machten zwar erwartungsgemäß das Spiel, hatten allerdings Probleme gegen den stabilen defensiven ÖFB-Block. In der 16. Minute kam auch etwas Glück dazu. Laura Wienroither traf bei einem Klärungsversuch Beth Mead mit etwas hohem Fuß auch am Kopf, Schiedsrichterin Katerina Monsul ahndete das Vergehen aber nicht.

England zu stark

Bis zum Führungstreffer in der 40. Minute blieben die Heimischen nur im Ansatz gefährlich, dann landete der Ball im Tor. Viginia Kirchberger konnte einen Schuss von Fran Kirby zuerst mit dem Kopf noch abwehren, Kirby machte den Ball allerdings wieder scharf und White staubte aus zwei Metern via Direktabnahme ab. Zinsberger verhinderte einen Doppelschlag, konnte sich bei Abschlüssen von Lauren Hemp (42.) sowie einer Doppelchance von Kirby und White (45.) auszeichnen.

Nach Wiederbeginn war bei starkem Wind und zum Teil Schneetreiben die einzige Phase, in der auch ein ÖFB-Treffer in der Luft lag. Barbara Dunst prüfte Mary Earps mit einem Weitschuss (50.) und drei Minuten später benötigte die Schlussfrau von Manchester City bei einem von Plattner abgeschlossenen Konter eine echte Glanzparade. Sonst lag allerdings eher der zweite England-Treffer in der Luft. Insel-Legionärin Zinsberger konnte sich aber im Duell mit Mead (65.) und Rachel Daly (85.) neuerlich auszeichnen. Am Dienstag stehen die Österreicherinnen, die die Engländerinnen mehr forderten wie Nordirland und Co. zuvor, zum Jahresabschluss in Luxemburg vor einem Pflichtsieg.