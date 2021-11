ÖFB-Gegner Wales: Verletzte Stars, aber große Hoffnungen

So wie das ÖFB-Team scheiterte man in der Qualifikation zur WM 2018 in der selben Qualifikationsgruppe an Serbien und Irland. Für die EM 2021 konnte man sich dann wieder qualifizieren. Wie für Österreich kam im Achtelfinale das Aus. Gegen Dänemark setzte es ein 0:4, nachdem man zuvor in der Vorrunde einen 2:0-Sieg gegen die Türkei und ein 1:1 gegen die Schweiz geholt hatte.

Die Chancen auf einen Einzug ins Play-off-Finale und damit verbunden ein Heimspiel in Wien sind also durchaus intakt. Klar ist allerdings, dass auch die Waliser das Los Österreich als glücklich sehen. Die Reaktionen der Fans in sozialen Netzwerken lauten von „easily knock out Austria“ („Österreich können wir leicht rauswerfen“) bis zu „die rote Wand wird 2022 in Katar sein“. Gut möglich, dass nicht alle in Wales wissen, dass auch Österreich in rot spielt…