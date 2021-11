Claassen, Bravo oder heimische Lösung? Die Austria entscheidet am Montag

1.) Die Österreicher: Umfasst ein Konsortium rund um Jürgen Werner, unterstützt von Austria-Vizepräsident Raimund Harreither, samt Geldgeber, die allesamt Austria-Fans sind. Derzeit soll man mehr als zehn Millionen Euro addiert haben.

2.) Bravo Group: Der spanische Unternehmer Ivan Bravo, Chef der Aspire Academy in Katar, ist bei der Austria ein alter Bekannter, da man schon in der Pre-Insignia-Zeit mit ihm verhandelt hatte. Damals bot er 12,5 Millionen für 49,9 Prozent der Austria, was der Austria nicht genug war. Jetzt müsste man es "billiger" geben, weil Bravo mehr Mitsprache verlangt als zuvor.