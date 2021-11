Vorbild LASK? Für Rapid geht es um mehr als eine Ehren-Runde

650.000 Euro extra bringt Platz eins den Linzern. Mit der neuerlichen Siegprämie von 500.000 Euro hat der LASK seit der Qualifikation für die Gruppenphase 5,76 Millionen verdient. Lediglich die Zuschauereinnahmen im Klagenfurter Exil-Stadion blieben unter den Erwartungen.

Nicht in Geld abzurechnen, aber als großer Erfolg zählt der Aufstieg in der UEFA-Klubwertung. Was einst Ex-Rapid-Präsident Krammer als Ziel ausgegeben hat, schafft der LASK: Den Sprung unter die Top-50-Vereine von Europa.