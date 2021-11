Rapid vor dem Finale in Genk: "Der Aufstieg wäre ein Booster für uns"

Nach dem 1:1 von Zagreb gegen Genk steht fest, dass Rapid am 9. Dezember mit einem Sieg im letzten Spiel in Belgien mit einem Sieg noch den dritten Gruppenplatz und somit die Übersiedlung von der Europa League in die Conference League erreichen kann.

„Wir werden uns dementsprechend vorbereiten, weil wir im Europacup überwintern wollen“, kündigt Sportdirektor Zoran Barisic an. Auch Kapitän Max Hofmann dachte nach dem 0:2 daran: „Unser Minimalziel ist, in die Conference League zu kommen und dort zu überwintern.“ Hofmann sprach den Klassenunterschied zum Vierten der Premier League an: „Sie spielen in einer anderen Liga. Dennoch bin ich der Meinung, dass wir es bis zu den Gegentoren ganz gut gemacht haben. Die Tore haben wir zu einem schlechten Zeitpunkt kassiert.“