Didi Kühbauer nach dem Rapid-Aus: "Das hat mir wirklich wehgetan"

Er sei damals zu einer Mannschaft gekommen, "die den Egoismus ausgelebt hat, die im ersten Jahr die teuerste Rapid-Mannschaft überhaupt war." Er habe danach sehr viele Spieler ausgewechselt und neue geholt. "Dann haben wir es geschafft Zweiter zu werden", so Kühbauer. In dieser Saison sei die Mannschaft allerdings "am Limit" gewesen, wie der 50-Jährige sagt: "Es war in dieser Saison sehr schwierig, und es musste irgendwann kommen. So leid es mir tut."

Dank an die Fans

Trotz der eher enttäuschenden Saison war ihm die Unterstützung der Fans im Stadion bis zuletzt sicher. Wovon am letzten Wochenende gegen Altach auch ein Transparent mit der Aufschrift "Danke Didi" zeugte. Was den nunmehrigen Ex-Trainer sehr freute. Auch, wenn er das Spiel nicht gesehen hat, wie er auf ServusTV zugibt: "Das kann ich im Moment noch nicht. Weil mir der Klub schon viel bedeutet hat. Freunde haben mir ein Foto davon geschickt. Ich möchte mich auf diesem Weg bei den Rapid-Fans bedanken. Das ist in Österreich der beste Support überhaupt, da geht nichts drüber."