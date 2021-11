Ende einer Ära: Wo sich Kühbauer in der Rapid-Historie einreiht

Es war der 1. Oktober 2018, als Publikumsliebling Didi Kühbauer als Trainer von Rapid Wien vorgestellt wurde. Drei Jahre und etwas mehr als einen Monat später war Schluss. 141 Pflichtspiele absolvierten die Grün-Weißen unter Anleitung des heute 50-Jährigen. Er reiht sich damit in den Top 10 der am längsten dienenden Cheftrainer von Rapid ein.

Peter Pacults Zerwürfnis mit Rapid ist mittlerweile gut zehn Jahre vergangen. Am 11. April 2011 war Schluss. 209 Spiele war der ehemalige Stürmer auf der Trainerbank in Hütteldorf (oder auswärts), mit 1.679 Tagen an der Spitze des Trainerteams ist er der Spitzenreiter seit den 1970er-Jahren. Die drei Top-Platzierten trainierten die Mannschaft alle vor 1966.

Rapids national und international erfolgreicher Trainer der Neunziger, Ernst Dokupil, liegt auf Rang fünf der Liste. 1.409 Tage, 180 Spiele zwischen Mai 1994 und April 1998. Er wurde 1995/96 mit Rapid Meister und stand mit den Grün-Weißen 1996 in Brüssel im Europacupfinale der Cupsieger.