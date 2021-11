Der Nächste, bitte! Wer wird Kühbauer-Nachfolger bei Rapid?

Das hätte der 50-Jährige nicht übers Herz gebracht. Es ist somit nicht abzuschätzen, wann das Duo Hofmann/Hickersberger wieder in die zweite Reihe rückt. Vielleicht in einer Woche, oder auch erst in der Winterpause. Was definitiv schon da ist: eine Liste mit Kandidaten.

Markus Schopp

Der Steirer hat bei Hartberg mit kontinuierlichem Aufbau und attraktivem Spielstil Werbung in eigener Sache betrieben. Der Name des 47-Jährigen ist bei Rapid schon vor dessen Wechsel zu Barnsley gefallen. Dass das Engagement in der 2. englischen Liga mit einem stärker auf Ballbesitz ausgerichteten Ansatz als bei den Vorgängern (Ismaël und Struber) nach nur vier Monaten gescheitert ist, nimmt Schopp nicht aus dem Rennen. Allerdings müsste der frühere Kühbauer-Assistent (beim SKN) noch den bis 2024 laufenden Top-Vertrag in Barnsley auflösen.