Kampf gegen Corona: Der Profikader von Rapid ist durchgeimpft

Eine Aufteilung der Quote auf Vereine wird von der Liga aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht. Laut KURIER-Recherchen liegt Rapid in dieser Tabelle auf Platz eins: Der gesamte Profikader ist immunisiert, die Quote liegt bei 100 %. Für genesene Spieler stehen demnächst Impftermine an.

Bereits nach dem ersten organisierten Impftermin im Sommer lagen die Hütteldorfer bei über 90 %. Der Einsatz vom Corona-Beauftragten Wolfgang Frey und dem Ärzteteam um Thomas Balzer hat sich ausgezahlt.

Die wenigen Spieler, die gezögert hatten, sind nun auch geimpft.

Stojkovic und Fountas hoffen

Der von Verletzungen gebeutelte Verein hofft, dass sich die Liste der kurzfristigen Ausfälle (Stojkovic und Fountas hoffen nach Muskelbeschwerden aufs Comeback) nur noch ganz selten wegen Covid verlängert.

In der Länderspielpause wird es bei Rapid die erste Impf-Auffrischung geben.