Feldhofer über Ungeheuer, Social Media und das Schöne am Fußball

Sie haben angeblich einmal gegen ein "Ungeheuer mit der Nummer zehn" gespielt…

Ja, angeblich (Anm. lacht).

Teamchef Hans Krankl wollte in der WM-Qualifikation im Jahr 2004 Ihre Leistung beim 3:3 in Nordirland gegen einen körperlich starken Gegenspieler hervorheben. Können Sie sich noch daran erinnern?

Selbstverständlich weiß ich das noch. Ab und zu werde ich darauf noch angesprochen.

Ihre Mannschaft trifft am Donnerstag auf Feyenoord. Auf was wird es in diesem Finale gegen Rotterdam ankommen?

Wir müssen an unsere Leistungsgrenze und an unser Top-Niveau kommen. Dann haben wir eine Chance.