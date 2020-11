Von Corona getroffen: WAC verbringt Spielpause in Quarantäne

Der WAC verbringt die Länderspielpause in Quarantäne. Nach einer Welle an positiven Corona-Tests hatte Trainer Ferdinand Feldhofer bei den Trainingseinheiten in dieser Woche gerade einmal fünf Spieler zur Verfügung, die nach Verletzungen erst wieder zurückgekehrten Sven Sprangler und Guram Giorbelidze mit eingerechnet. Am Samstag stehen neuerlichen Testungen am Programm. Am Montag soll der Großteil des Teams im Idealfall wieder ins Training einsteigen.

"Es gibt nur einen Spieler in unserem ganzen Kader, der immer negativ war und nie Symptome hatte", berichtete Feldhofer am Freitag im Gespräch mit der APA. Nach 18 positiven Tests auf SARS-CoV-2 vor dem in Folge abgesagten Bundesliga-Heimspiel gegen Sturm Graz am vergangenen Wochenende wurde noch ein weiterer WAC-Profi im Verlauf der Woche positiv getestet. Zwei weitere wiesen Symptome einer Covid-19-Erkrankung auf. Die ganze Mannschaft, der Betreuerstab und auch andere Klubmitarbeiter sind davon betroffen.