"Historischer Abend" des WAC: Liendl auf den Spuren von Ibrahimovic

Der WAC ist in der Europa League wieder in aller Munde. Österreichs Bundesliga-Dritter der Vorsaison feierte am Donnerstagabend einen 4:1-(2:0)-Sieg beim niederländischen Traditionsklub Feyenoord Rotterdam, der damit die erste Niederlage in diesem Jahr kassierte. Der ehemalige Meistercup- und Weltpokal-Sieger - 1970 unter Österreichs Trainerlegende Ernst Happel und mit ÖFB-Teamspieler Franz Hasil - war zuvor seit 12. Dezember 2019 in 20 Pflichtspielen ungeschlagen geblieben.