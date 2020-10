Europa League: LASK gewinnt Torfestival, Liendl-Gala bei WAC-Erfolg

Beide hatte Wernitznig geschickt herausgeholt, beide verwertete Liendl sicher. Damit trumpfte der seit ein paar Tagen 35-jährige Routinier just in den Niederlanden auf und damit in jenem Land, in dem er wohl die schwierigste Zeit seiner Karriere durchstehen musste. 2017/’18 war Liendl bei Twente Enschede überhaupt nicht zu Recht gekommen.

Drei Elfmeter

Die 2:0-Führung spielte dem WAC natürlich in die Karten. Die Kärntner ließen den Gegner kommen und verteidigten geschickt. Bei Feyenoord war hingegen das Fehlen von sieben Spielern nicht zu übersehen.