Nach dem EL-Krimi des LASK: "Wir haben uns fast selbst gekillt"

"Da waren wir zu naiv"

Thalhammer war dementsprechend zufrieden: "Wir haben 70 Minuten eine absolute Topleistung gebracht." Dass man sich nach der klaren Führung noch in Bedrängnis bringen ließ, war freilich nicht so positiv: "Beim Stand von 4:1 wollten wir den Gegner killen und haben uns fast selbst gekillt. Da waren wir zu naiv, daraus müssen wir lernen. Wir haben in Unterzahl immerhin Mentalität gezeigt. Über das gesamte Spiel betrachtet war es ein verdienter Sieg."