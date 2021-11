Entscheidung steht an: Coach Didi Kühbauer bei Rapid vor dem Aus

Sie haben es sich alles andere als leicht gemacht. Über und mit dem Trainer wurde seit dem schwachen Start in die Liga schon oft gesprochen. Die Diskussionen der Führungsriege von Rapid wurden stets intern gehalten. Nur vor dem „Entscheidungsspiel“ gegen die WSG vor der bislang letzten Länderspielpause war klar, dass Didi Kühbauer einen Erfolg braucht. Mit der Roten Laterne in die Pause – das wäre schon vor einem Monat zu viel des Schlechten gewesen.

Der Burgenländer lieferte mit dem 5:2 wieder einmal ab und der Oktober schien die Wende zu bringen: Vier Siege, zwei Remis. Vor der Reise zum südlichen Doppelpack nach Kroatien und Kärnten schien der Plan aufzugehen: Die Rapid-Verantwortlichen wollten die Herbstsaison, die aus verschiedenen Gründen als „brutal schwierig“ eingestuft wurde, gemeinsam durchziehen.

In der Winterpause sollte dann in Ruhe analysiert werden, ob ein starker Start ins Frühjahr wie heuer (fünf Siege in Folge) realistisch erscheint. Oder ob die Geduld mit Kühbauer doch aufgebraucht wäre.

Offenbarungseid

Auf das 1:3 in Zagreb folgte der Offenbarungseid in Wolfsberg und die Diskussionen wurden hitziger. Ab Sonntagabend wurde viel und lange analysiert und abgewogen.

Mittwochnachmittag wird schließlich die Entscheidung fallen: In einem persönlichen Gespräch mit Didi Kühbauer soll die Zukunft beschlossen und danach offiziell verkündet werden.

Tendenz: Es geht sich nicht mehr aus.