Rapid und die Trainerfrage: Es gibt Gesprächsbedarf in Hütteldorf

Der U-21-Teamspieler regt eine Aussprache an: „Vielleicht setzen wir uns alle zusammen und müssen uns ehrlich ins Gesicht sagen, was nicht passt. So kann es auf jeden Fall nicht weitergehen.“

Barisic pflichtet bei: „Streit gehört dazu. Es wäre fatal, wenn sie alles über sich ergehen lassen.“ Der 51-Jährige drängt aber auch darauf, eine Frage ehrlich zu beantworten: „’Hat jeder alles, was möglich war, für sein Team getan?’ Ich glaube nicht.“