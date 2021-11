Das Tagesprogramm bei Rapid: Trainieren, reden und entscheiden

Am Dienstag um 14 Uhr wartete wieder der Alltag: Didi Kühbauer bat seine Mannschaft in Hütteldorf zum Training. Beim ersten Zusammentreffen seit der deprimierenden Heimfahrt aus dem Lavanttal fehlten die Teamspieler. Für Kara und Grüll ging es zum ÖFB erneut nach Kärnten, die (fitten) U-21-Teamspieler Aiwu, Auer und Hedl üben in Bad Schallerbach.

Und für den Rest war im Westen Wiens auch nicht alles wie immer.

Das 1:4 beim WAC und der verheerende Eindruck, der dabei hinterlassen wurde, sollten tief greifend und ehrlich analysiert werden. Über und mit dem Trainer wurde seit dem schwachen Ligastart schon öfters gesprochen.