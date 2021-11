Die besten Kühbauer-Sprüche in seiner letzten Rapid-Saison

"Es sollte nur ein Ausrutscher sein und ein Schuss vor den Bug vor Sparta. Wenn wir in Prag so spielen, können wir nach 15 Minuten zusammenpacken", warnte Kühbauer nach dem 0:2 zum Liga-Start gegen Hartberg und vor dem Rückspiel in der Champions-League-Quali gegen Sparta Prag.

"Wenn ich so negativ denken würde, könnten wir ein Problem kriegen. Ich werde nicht alles verteufeln. Ich glaube an mein Team. Die Saison hat gerade erst begonnen, und wir haben noch genug Qualität", sagte Kühbauer Ende Juli nach dem Scheitern in der Champions-League-Qualifikation.

"In Hälfte zwei war das eine Rapid, wie sie jeder Fan gern sieht und dann kriegst du doch eine in die Fresse", haderte Kühbauer", sagte Kühbauer nach dem 0:1 in der 92. Minute gegen Genk.

"Wenn ich das Gefühl hätte, dass wir kein Team mehr sind oder nicht mehr weiterwüssten, sage ich das dem Verein direkt. Dafür hab’ ich Rapid zu gern, um in so einer Situation nicht ehrlich zu sein. Aber so ist es sicher nicht. Und es kann im Fußball so schnell gehen – ich bin sicher, dass wir in die Erfolgsspur zurückkehren." Kühbauer nach dem 0:2 in Salzburg.