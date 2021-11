Heimpleite gegen West Ham: Rapids Europa-League-Aus ist besiegelt

Sekunden vor dem Pausenpfiff pfiff Schiedsrichter Ivanov ein unnötiges Foul von Max Hofmann an Jarmolenko. Mark Noble verwertete den Elfmeter – 0:2 (45.+2).

Übermächtiger Gegner

Wie geht man ein wohl verlorenes Geisterspiel gegen ein übermächtiges Team nach der Pause an? Grüll und Kara kamen erst nach einer Stunde – ein Zeichen, dass das Schlüsselspiel in Ried am Sonntag Teil der Planung war.