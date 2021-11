Millionenverlust bei Rapid durch neuerlichen Lockdown

"Liquidität sichergestellt"

Trotz aller negativer Auswirkungen müsse man jedoch nicht befürchten, dass Rapid in existenzielle Not schlittert. "Die Herausforderungen werden noch größer, doch der bisherige Zusammenhalt gibt uns Zuversicht, dass wir die gegenwärtigen Hürden überwinden werden", meinte Peschek und betonte, Rapid sei "ein verlässlicher Partner im Kampf gegen die Pandemie".

Rapids Kampf gegen Corona hat aber auch Spuren hinterlassen - so etwa im eigenen Geschäftsbericht, der deutlich gestiegene Verbindlichkeiten in der Höhe von insgesamt 32,7 Millionen Euro ausweist. "Wir haben beim Ausbruch der Pandemie, als staatliche Unterstützungen noch nicht sicher waren, Maßnahmen getroffen, um die Liquidität sicherzustellen", so die Erklärung Pescheks. Die Beträge seien "in der Finanzplanung berücksichtigt und werden rückgeführt".

Der Geschäftsbericht zeigte außerdem für die Saison 2020/21 ein Plus von 700.000 Euro - wohl zu wenig, um in der Winter-Übertrittszeit große Sprünge zu machen. Man werde auf dem Transfermarkt "situationselastisch" agieren und wolle "auf alle Szenarien vorbereitet sein", kündigte Peschek an. Abwartend zeigte sich der Hütteldorfer Wirtschaftschef auch im Zusammenhang mit der Suche nach einem neuen Trainer. "Qualität geht vor Geschwindigkeit. Das ist eine wichtige Personalentscheidung bei Rapid, wenn nicht sogar die wichtigste."