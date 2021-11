Hofmann nach dem Debüt-Sieg: "Am leiwandsten war das Ergebnis"

Am auffälligsten war das, als die Rapidler trotz Überzahl in der Nachspielzeit mehrmals daran scheiterten, den Ball aus der Gefahrenzone zu bugsieren. „Das war mehr hoch als weit“, erkannte Hofmann, der aber keine Sorge hatte, dass Rapid erneut einen ganz späten 1:1-Ausgleich wie in Klagenfurt oder Hartberg kassieren würde.

Schutz für Knasmüllner

„Dieser Sieg ist jetzt ganz wichtig fürs Selbstvertrauen“, betont der Rekordspieler, der seinen Nachfolger bewusst stützt und schützt: Christoph Knasmüllner war erneut öfters abgetaucht. „Aber der Knasi ist wichtig. Er ist ein ruhiger Spieler, dem kaum Fehler passieren und der immer wieder gute Ideen hat.“

Vielleicht war es auch Nervosität – so wie beim Trainerdebütanten: „Ich hoffe, dass ich am Donnerstag gegen West Ham nicht mehr so aufgeregt bin.“