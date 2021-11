Krisenstab bei Rapid rund um das Trainer-Debüt von Steffen Hofmann

Zwischen all den Enttäuschungen und Verletzungen wurde Ex-Trainer Kühbauer (teils verständlicherweise) immer grantiger. Hofmann versucht es mit einem neuen Zugang. Der 41-Jährige gibt sich ungewohnt locker, optimistisch und humorvoll: „Ich habe keine Sekunde daran gedacht, dass wir verlieren könnten. Wir sind Rapid, haben tolle Jungs. Wir werden gewinnen, fertig.“

Zu der von Sportchef Barisic eingeräumten Macht, über die Aufstellung die Letztentscheidung zu haben, scherzt der Deutsche: „Es ist doch schön, etwas entscheiden zu dürfen. Zuhause macht das jemand anderer.“

Millionenschock

Am Donnerstag kommt West Ham zum Schlager in der Europa League nach Hütteldorf. Erstmals seit dem Europacup-Hit gegen die Glasgow Rangers 2018 (1:0) war das Stadion restlos, also auch der Gästesektor, ausverkauft. Es folgte das UEFA-Urteil, dass aus London keine Fans anreisen dürfen. Während Rapid mit der UEFA noch abklärte, ob diese Karten noch einmal – an Rapidler – verkauft werden dürften, war mit dem Lockdown samt Geisterspielen alles anders: Rund eine Million Umsatz könnte ersatzlos weg sein.