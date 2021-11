Rückkehr der Rapidler: Organisierte Fans beenden Protest gegen 2-G

Jetzt kommt der Umkehrschwung. "Manche mag es verwundern, dass wir uns ausgerechnet am Höhepunkt der Pandemie mit dem Thema Stadionbesuch befassen. Diese Aussendung ist allerdings keine Reaktion auf die Entwicklungen der letzten Tage, sondern das Ergebnis wochenlanger, intensiver Debatten", heißt es von der "aktiven Hütteldorfer Fanszene".

"Fühlt sich falsch an"

Die Fans räumen ein, dass die kritischen Stimmen intern immer lauter wurden und erklären: "Es fühlt sich falsch an, nicht im Stadion zu sein. Der Kurve möglicherweise über viele Monate freiwillig fernzubleiben, raubt uns langfristig die Freude an dem, was wir so sehr lieben. Ultras gehören ins Stadion!"

Künftig soll von Welle zu Welle und von Spiel zu Spiel geschaut werden: "Dementsprechend werden wir versuchen, in Zukunft vernünftig und an die jeweilige Situation angepasst zu agieren, ohne uns selbst im Vorhinein auf dieses oder jenes festzunageln."