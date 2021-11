Rapid beendet das erste volle Corona-Jahr mit einem Gewinn

Wie schlimm wird es diesmal? Der bislang letzte Geschäftsbericht für den Zeitraum vom Juli 2019 bis zum Juni 2020 war von Corona beeinträchtigt. Durch einen Kraftakt – Spieler wie Funktionäre hatten teilweise auf Gehalt verzichtet – wurde das Minus auf 200.000 Euro begrenzt.

Die neue Bilanz für das Geschäftsjahr 2020/’21 ist hingegen zur Gänze vom Virus betroffen: Maximal 10.000 Zuschauer, meistens gar keine – und Sponsoren, die meistens andere Sorgen haben, als einen Fußballverein zu unterstützen.

So gesehen überrascht das Ergebnis: Rapid hat bei einem Umsatz von 40,5 Millionen einen Gewinn von 700.000 Euro erwirtschaftet. „Ganz Fußball-Europa kämpft mit finanziellen Problemen, und wir kommen als der am stärksten von Corona getroffene Verein in Österreich bisher stabil durch die Krise“, freut sich Christoph Peschek. Der Geschäftsführer nennt auf KURIER-Anfrage die wesentlichen Gründe für die schwarzen Zahlen: „Gelungenes Krisenmanagement, eine massive Aufwandsreduktion, die Teilnahme an der Europa League und die Unterstützung aus dem Sportligen-Fonds, aber vor allem der Rapid-Gemeinschaft.“