Mutig in die neuen Zeiten: Steffen Hofmann nimmt mit Rapid Risiko

Worum geht es für Rapid im fünften Gruppenspiel?

Es gibt weiterhin drei Varianten: Aufstieg als Zweiter in der Europa League, Umstieg als Dritter in die K.-o.-Spiele der Conference League oder das Aus als Vierter. Wenn Genk im Parallelspiel in Zagreb gewinnt, kann Rapid auch mit einem Remis ein Entscheidungsspiel in Belgien buchen. Ansonsten müsste bereits gegen die „Hammers“ ein Sieg her.