1:0-Sieg bei Maccabi: LASK als Gruppensieger ins ECL-Achtelfinale

Horvath als Matchwinner

Beide Teams nahmen den Schwung auch in die zweite Hälfte mit, gesucht wurde die vorzeitige Entscheidung im Kampf um Rang eins. Goiginger kam nach Haken am Fünfereck zum Schuss, fand aber in Peretz seinen Meister (48.). Auch Schlager blieb gefordert, hielt einen Hozez-Versuch (55.). In der Folge war es auf Linzer Seite immer wieder Keito Nakamura, der sich positiv in Szene setzte. Bei einem gut angetragenen Schuss des 21-jährigen Japaners rettete Peretz zur Ecke (68.), ein Volleytreffer wurde zurecht wegen Abseits nicht anerkannt (83.). Jan Boller (85.) und neuerlich Nakamura (87.) drängten auf den Siegestreffer, den Horvath schlussendlich doch noch erzielte. Der Mittelfeldspieler wurde von "Joker" Alexander Schmidt mit einem Lochpass geschickt und ließ Peretz keine Chance.