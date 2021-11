Niederlage bei PSV: Sturm verabschiedet sich aus dem Europacup

Carlos Vinicius besorgte kurz vor dem Pausenpfiff in der 45. Minute per Elfmeter die Führung für die Heimmannschaft, die von Beginn an mehr von der Partie hatte und gegenüber Sturm vor allem punkto Ballbesitz und Kombinationsstärke Vorteile ausspielte. Defensiv hatten die Österreicher die Aufgabe bis dahin gut gelöst. In der zweiten Hälfte wirkte sich bei Sturm möglicherweise auch der Substanzverlust nach mehreren Corona-Infektionen in der Mannschaft vor Kurzem aus. Bruma (55.) traf zum 2:0.