ÖFB-Teamchefin Fuhrmann: "Der Frauenfußball widerlegt Klischees"

Wie geht‘s Ihnen dabei, dass Sie sich im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen sehr oft auch Fragen zur gendergerechten Entlohnung anhören müssen?

Grundsätzlich bin ich natürlich Trainerin und würd‘ gern hauptsächlich über sportliche Themen sprechen. Ich persönlich finde es aber sehr ärgerlich und gesellschaftspolitisch zu hinterfragen, warum eigentlich diese Lohnschere zwischen Männern und Frauen auch in ganz normalen Brotberufen, noch immer so groß ist. Ich bin schon der Meinung, dass dieselbe Leistung mit derselben Entlohnung bezahlt werden sollte!

Können Sie als Trainerin vom Fußball leben?

Ich hab’ während meiner aktiven Zeit begonnen, Trainer-Ausbildungen zu durchlaufen. Damals war’s keine Option, Fußball-Trainerin zu sein, und auch heute ist in Österreich in der höchsten Liga kein Trainer vollzeitbeschäftigt. Da gilt es anzusetzen und zu professionalisieren. Mein Glück war, dass der ÖFB 2011 die Frauen-Akademie in St. Pölten eröffnet hat und ich dort eine Vollzeitanstellung bekam. Ich fühle mich privilegiert, mein Hobby seit zehn Jahren hauptberuflich auszuüben.

Fußballer sieht man oft mit schicken Sportwagen oder beim Verzehr von vergoldeten Steaks. Wie sieht es bei Ihren Spielerinnen aus?

Ich bin der Meinung, dass sich im Männerfußball bald etwas ändern muss, wenn man sich die Summen ansieht, um die es sich derzeit dort handelt. Es sollte um eine faire Entlohnung gehen. Im Frauenfußball sind wir aber noch nicht so weit, es ist eher die Ausnahme, dass eine Spielerin nicht nebenbei studiert oder arbeitet.

Mittlerweile spielt ein Großteil des heimischen Damen-Teams im Ausland. Wie wichtig ist das für die Entwicklung des Nationalteams?

Es hilft uns enorm. Die Anforderungen, das Tempo, die Intensität etc. sind in den internationalen Ligen deutlich höher. Nämlich nicht nur in den Spielen, sondern auch im Training, weil die Kader viel breiter aufgestellt sind und die Konkurrenz größer ist. Das ist sicher einer der Erfolgsfaktoren des Frauen-Nationalteams der letzten Jahre, dass viele unserer Spielerinnen den Weg ins Ausland gesucht haben.

Wie beurteilen Sie die internationalen Ligen?

Da gab’s in den letzten Jahren ein großes Umdenken. Egal ob in England, Frankreich oder Italien, alle namhaften Männer-Vereine haben Frauen-Teams gegründet. Das könnte der Ansporn auch für Österreich sein. Es löst etwas ganz anderes aus, wenn ich sage, ich schaue mir jetzt das Spiel Rapid gegen Austria an.