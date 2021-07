Wie der Video-Referee in Österreich funktionieren wird

Bedient werden die beiden von einem Video-Operator, der rasch die besten Kameraeinstellungen an den Monitor liefert. Dieser ist allerdings kein ausgebildeter Schiedsrichter, sondern gehört zum Personal des technischen Anbieters „Hawk-Eye“. Damit haben sich ÖFB und Bundesliga den Marktführer geleistet, der auch bei der EURO für die technische Umsetzung verantwortlich war. Die Implementierungskosten in der Höhe von rund einer Million Euro trägt der ÖFB, der laufende Betrieb wird von der Bundesliga mit rund 1,5 Mio. Euro pro Saison gestemmt.

Wie in der deutschen Bundesliga, wo die Operatoren, VARs und AVARs während sämtlicher Spiele in Köln sitzen, wird es auch in Österreich ein zentrales Studio geben. Den Platz dafür hat man in Wien gefunden. Dort wird während der Spiele Andreas Fellinger als einer von vier „Supervisoren“ fungieren. Der ehemalige FIFA-Assistent wurde von der FIFA in Doha zum VAR-Instruktor ausgebildet und war seitens ÖFB für die Ausbildung der Schiedsrichter verantwortlich. „Wir haben in Österreich 28 routinierte Schiedsrichter oder Assistenten auserwählt, die im letzten Jahr die Kurse in sieben Kategorien absolviert haben.“