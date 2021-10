Nach EM-Auslosung: Die schwierige Quartiersuche der ÖFB-Frauen

Die Vorgabe von Teamchefin Fuhrmann orientiert sich an der EM in den Niederlanden, wo sie als Assistentin von Dominik Thalhammer im Basecamp in Wageningen dabei war. Wohlfühlfaktor in einem ruhigen Hotel und kurze Wege zum Training sind für Fuhrmann die zwei wichtigsten Punkte. Vor allem die kurzen Wege sind bei den drei Hotels in Southampton und den drei, die am Samstag in Brighton besucht werden, das Problem. Also nahm man auch ein Objekt in der Nähe von Manchester unter die Lupe.