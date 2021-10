ÖFB-Frauen: Via grüne Insel auf den roten Teppich

Es gibt nicht mehr so viele Teams, gegen die Österreich in der Außenseiterrolle ist und für einen Punktgewinn einen enorm starken Tag braucht. Vier dieser Teams finden sich in Topf 1 – die Niederlande (Fuhrmann: „Sie haben einen Supersturm“), Deutschland („Das wäre extrem cool“), Frankreich („Ein extrem spielstarkes Team, gegen das wir aber in der Quali gepunktet haben“) und England.

„Wir werden sehen, wie wir uns gegen sie schlagen“, sagt die Teamchefin über den EM-Veranstalter und Gegner in der laufenden WM-Qualifikation. Sie hat bei der WM-Quali-Auslosung durchgesetzt, dass das Hinspiel noch vor der Endrunde in England ist. So können die Spielerinnen schon am 27. November in Sunderland ein bisschen EM-Luft schnuppern.