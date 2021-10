Outing in Australien: "Ich bin Fußballer, und ich bin schwul"

"Hallo an alle. Hier ist Josh Cavallo von Adelaide United. Ich sitze hier zuhause und habe etwas persönliches, dass ich euch allen mitteilen möchte: Ich bin Fußballer, und ich bin schwul." Mit diesen Worten wandte sich der 21-jährige Mittelfeldspieler von Adelaide United am Mittwoch via Twitter an die Öffentlichkeit.

Er habe stets das Gefühl gehabt, sich verstecken zu müssen, weil er sich geschämt habe. "Geschämt dafür, zu tun was ich liebe und schwul zu sein. Alles was ich will, ist Fußball spielen und gleichbehandelt zu werden. "Er sei müde davon, seine beste Leistung bringen zu wollen und dabei ein Doppelleben zu führen. "Ich wünsche niemandem, das zu erfahren."