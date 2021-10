Frauen-EM: Österreich gegen England, Norwegen und Nordirland

Nach knapp einer halben Stunden wurde es ernst. Nur fünf Minuten später war Topf drei dran. Österreich war das erste Los und kam in Gruppe A mit England und Norwegen und wurde auf Platz 2 in der Gruppe gelost. Das heißt, dass Österreich das Eröffnungsspiel gegen England am 6. Juli im Old-Trafford-Stadion bestreitet. Im „Theatre of Dreams beginnen also die EM-Träume der Österreicherinnen. Es fehlte noch der Vierte Gegner, und der wurde Nordirland. Damit treffen sich alte Bekannte, denn England und Nordirland sind auch Österreichs Gegner in der WM-Qualifikation. Gegen Nordirland spielte Österreich am Dienstag in Belfast 2:2. Gegen England bestreitet Österreich das nächste Spiel. Weil Irene Fuhrmann unbedingt vor der EM in England spielen wollte, findet es am 27. November in Sunderland statt.