Messi auf Rädern: Warum Österreichs Radballer Weltklasse sind

Patrick Schnetzer ist so etwas wie Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Kylian Mbappe in einer Person. Der Vorarlberger fährt im Radball seit Jahren die großen Erfolge ein und sammelt Titel und Trophäen. Sieben Mal holte er bereits den WM-Titel, an diesem Samstag kämpft er an der Seite von Stefan Feurstein in Budapest um seinen siebenten Triumph bei der EM.