Heldinnen auf dem Mountainbike: Wenn sich Wunderkinder abstrampeln

Die meisten wären heilfroh über so ein erfolgreiches Weltcup-Debüt, doch Mona Mitterwallner ist außer sich. „Das war auf keinen Fall ein guter Start“, meint die Tirolerin. Vor dem Bewerb in Leogang hat die 20-Jährige noch Sonderschichten eingelegt, im vierten Weltcup-Einsatz hat sie den ersten Weltcupsieg im Sinn. Nicht mehr und nicht weniger. „Das ist mein ultimatives Ziel: Ich will erreichen, was noch keine erreicht hat.“

Der Weltcup in Leogang wird live auf Red Bull TV übertragen:

https://www.redbull.com/de-de/events/uci-mountain-bike-world-cup-leogang

11.Juni, 12:25:

Downhill-Finale/Frauen

11.Juni, 13:45

Downhill-Finale/Herren