Steiniger Alltag für Wunderkind Stigger: "Ich will das nicht mehr"

Die junge Österreicherin war diese Wechselbäder ja bisher nicht gewohnt. In der Karriere von Laura Stigger ging es immer nur bergauf, Formschwankungen oder gar Talsohlen kannte sie nur vom Hörensagen. In den Nachwuchsklassen hat die Tirolerin alles in Grund und Boden gefahren (vier WM-Titel), dazu kam ein sensationeller Sieg bei der Straßen-Weltmeisterschaft 2018 in Innsbruck. Die Medien priesen sie mal als Ausnahmekönnerin und mal als Wunderkind, stets wurde nur in Superlativen von ihr geschwärmt.